Перегрузочный комплекс СПГ построят на Камчатке

Контракт стоимостью 19,6 млрд рублей на разработку рабочей документации и выполнение работ по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае подписали «Росморпорт» и Китайская компания коммуникаций и строительства (СССС).

Китайская компания выполнит работы по строительству подходного канала длиной более 6 км и объектов, обеспечивающих безопасность мореплавания, отмечает «Нефть и Капитал».

Перегрузочный комплекс в бухте Бечевинской предназначен для перевалки СПГ с газовозов ледового класса, следующих по Северному морскому пути из района Обской губы, на газовозы без ледового усиления. Последние в свою очередь будут доставлять газ потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть газа будет идти на обеспечение коммунальных нужд Камчатского края.

Ранее Минэкономразвития направило в правительство предложение разрешить экспорт из России малотоннажного (произведенного на небольших заводах) СПГ посредством выдачи специальных лицензий. В МЭР отметили, что сейчас небольшие НПЗ могут осуществлять поставки за рубеж только через «Газпром», который вправе отказывать компаниям. Возможность экспортировать самостоятельно даст бизнесу мотивацию развивать больше СПГ-заводов в России и увеличит объем производства дешевого газового топлива на внутреннем рынке, считают в Минэкономразвития.