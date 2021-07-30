Предложение Минэка о лицензировании экспорта СПГ подвергли критике

Предложение Минэкономразвития рассмотреть вопрос об экспорте малотоннажного СПГ из России путем выдачи лицензий на поставки за рубеж без согласования с «Газпромом» подверглось критике. В корпорации считают, что если число российских поставщиков сжиженного газа за рубеж вырастет, то между ними обострится конкуренция. А это может привести к снижению цен и сокращению поступлений в бюджет. Такая оценка компании представлена в протоколе комиссии по энергетике Госсовета РФ от 28 июня (есть у «Известий»).

«Дальнейшие шаги в сфере расширения числа экспортеров СПГ, в том числе с малотоннажных комплексов, могут привести к непоправимым последствиям для энергетической и экономической безопасности РФ ввиду роста конкуренции российских поставщиков газа на внешних рынках — общему снижению цен на российский природный газ за рубежом, снижению поступлений в бюджет от экспорта трубопроводного газа ПАО «Газпром» и, как следствие, выпадению доходов бюджета РФ», — сказано в протоколе.

Ранее Минэкономразвития направило в правительство предложение разрешить экспорт из России малотоннажного (произведенного на небольших заводах) СПГ посредством выдачи специальных лицензий. В МЭР отметили, что сейчас небольшие НПЗ могут осуществлять поставки за рубеж только через «Газпром», который вправе отказывать компаниям. Возможность экспортировать самостоятельно даст бизнесу мотивацию развивать больше СПГ-заводов в России и увеличит объем производства дешевого газового топлива на внутреннем рынке, считают в Минэкономразвития.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Газ в полцены: предложения Минэка о лицензировании экспорта СПГ подвергли критике