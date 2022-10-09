Песков сообщил об отсутствии двусторонних встреч Путина с членами Совбеза 10 октября

В графике президента РФ Владимира Путина на понедельник нет двусторонних встреч с членами Совета Безопасности, включая министра обороны Сергея Шойгу. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в этот день Песков сообщил, что российский лидер проведет в понедельник, 10 октября, совещание с членами Совета безопасности.

Также в воскресенье Путин отметил в ходе встречи с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. Как доложили президенту, теракт организовали спецслужбы Украины.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма. Владелец автомобиля и его водитель установлены.

По предварительным данным СК России, в результате произошедшего погибли три человека.