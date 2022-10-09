Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал неверной постановкой вопроса рассуждения о связи теракта на Крымском мосту с ядерной доктриной
Мир
Три человека погибли при взрыве в Стамбуле
Мир
Помпео счел безрассудными слова Байдена о риске ядерной войны
Общество
СК возбудил уголовное дело о терроризме после взрыва на Крымском мосту
Мир
Сухогруз Super Henry с украинской пшеницей прибыл в Кению
Политика
Путин заявил о направленности теракта на Крымском мосту на критически важную инфраструктуру
Общество
ФСБ установила подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту
Мир
Байден и Шольц обсудили дальнейшую помощь Украине
Спорт
«Торпедо» и «Пари НН» сыграли вничью в матче РПЛ
Мир
Социал-демократы в ФРГ возглавят правительство Нижней Саксонии
Мир
В Стамбуле прогремел взрыв
Общество
Специалисты восстановили электроснабжение Энергодара

Песков сообщил об отсутствии двусторонних встреч Путина с членами Совбеза 10 октября

Песков: у Путина 10 октября не намечены двусторонние встречи с членами Совбеза
0
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В графике президента РФ Владимира Путина на понедельник нет двусторонних встреч с членами Совета Безопасности, включая министра обороны Сергея Шойгу. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Атака на полуостров: ЧП на Крымском мосту находится под контролем президента
Транспортное сообщение с Крымом не прекратится

Ранее в этот день Песков сообщил, что российский лидер проведет в понедельник, 10 октября, совещание с членами Совета безопасности.

Также в воскресенье Путин отметил в ходе встречи с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. Как доложили президенту, теракт организовали спецслужбы Украины.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма. Владелец автомобиля и его водитель установлены.

По предварительным данным СК России, в результате произошедшего погибли три человека.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022