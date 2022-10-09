Путин 10 октября проведет совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября, проведет совещание с членами Совета безопасности, сообщил журналистам 9 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что о теме предстоящего совещания он сообщит после того, как президент выступит.

Ранее в воскресенье Песков сообщил, что Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров договорились встретиться в Астане.

На прошлой неделе, 29 сентября, Путин в ходе совещания с Совбезом обсудил вопросы частичной мобилизации. Глава государства указал, что были даны все поручения, сформулированы и критерии.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

По данным на 5 октября, в войска прибыли уже более 200 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации. Они проходят обучение и боевое слаживание на 80 полигонах и в шести учебных центрах.