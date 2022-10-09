В ДНР сообщили об обстрелах Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли города Донецк и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 9 октября в своем Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что первый обстрел начался в 15:15 (мск) по населенному пункту Красногоровка. Солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили восемь снарядов калибром 155 мм.
«14:00 (мск. — Ред.) населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Ленинский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.
Еще три снаряда аналогичного калибра были выпущены в районе 15:50 (мск) по населенному пункту Орловка вблизи города Ясиноватая.
Ранее 9 октября в Донецке в результате обстрела ВСУ была повреждена школа №7. На кадрах, которые есть у «Известий», видно, что в здании повреждено остекление, вылетели оконные рамы, стены посечены осколками.
За последние сутки на территории ДНР при обстрелах ВСУ погибли три человека, еще шесть получили ранения.
24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.
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