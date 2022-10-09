Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтранс сообщил о планах привлечь дополнительные суда для паромных перевозок в Крыму
Мир
Читатели турецкой газеты посоветовали Зеленскому не провоцировать конфликты с РФ
Общество
Путин 10 октября проведет совещание с Совбезом
Общество
Временно проезд по Крымскому мосту разрешили только для легковых автомобилей
Мир
Молдавская партия «Шор» потребовала отставки отставки главы МИД
Мир
МО Турции сообщило о выходе 17 судов с зерном из украинских портов
Происшествия
Четыре человека пострадали в Энергодаре в результате обстрела со стороны ВСУ
Общество
Туроператоры начали получать новые заявки на отдых в Крыму
Общество
Синоптик пообещал золотую осень в Центральной России еще неделю
Спорт
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» на домашнем стадионе
Общество
Умер бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев
Общество
На Мамаевом Кургане провели реконструкцию боя за Сталинград
Сюжет:

В ДНР сообщили об обстрелах Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска обстреляли города Донецк и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 9 октября в своем Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.

Под грохот орудий: как прошли первые дни Донецка после возвращения в РФ
Украина усилила обстрелы города после подписания договора о вхождении региона в состав России

Отмечается, что первый обстрел начался в 15:15 (мск) по населенному пункту Красногоровка. Солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили восемь снарядов калибром 155 мм.

«14:00 (мск. — Ред.) населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Ленинский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.

Еще три снаряда аналогичного калибра были выпущены в районе 15:50 (мск) по населенному пункту Орловка вблизи города Ясиноватая.

Ранее 9 октября в Донецке в результате обстрела ВСУ была повреждена школа №7. На кадрах, которые есть у «Известий», видно, что в здании повреждено остекление, вылетели оконные рамы, стены посечены осколками.

За последние сутки на территории ДНР при обстрелах ВСУ погибли три человека, еще шесть получили ранения.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022