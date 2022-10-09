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Литвинова анонсировала первое выступление покинувшей Россию Земфиры

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Заслуженная артистка России Рената Литвинова анонсировала первое выступление уехавшей из России певицы Земфиры. Концерт пройдет на Кипре.

В настоящее время актриса и певица живут в Париже.

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«Встретимся завтра на первом концерте Земфиры в туре — в Лимассоле», — написала Литвинова 8 октября в своем Telegram-канале.

Земфира впервые выступит в Лимассоле в рамках Borderline Tour 2022. Изначально концерт должен был состояться на баскетбольной арене Apollon в Лимассоле, но из-за высокого спроса его перенесли в новое, более просторное место.

Как гласила реклама:«За определенный период в жизни артистки произошло немало событий и переживаний, которые нашли свое отражение в пластинке «Бордерлайн». Название альбома означает пограничное состояние личности, так что, возможно, для творчества Земфиры эта пластинка и серия концертов станут своего рода поворотной точкой».

По состоянию на 9 октября в Спортивном центре Спироса Киприану уже проданы почти все билеты. Их стоимость составляет от €50 до €180. Для тех, кто приобрел билеты до 30 сентября, организаторы предложили равноценные на новой площадке.

О том, что Земфира представила первый за восемь лет альбом «Бордерлайн» стало известно в феврале 2021 года.

Позднее, в июле того же года, она выпустила мини-альбом, который получил название «Ах».

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