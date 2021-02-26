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Земфира выпустила первый за восемь лет альбом

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Российская певица Земфира выпустила первый за последние восемь лет студийный альбом под названием «Бордерлайн». Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщается на странице официального фанатского сообщества исполнительницы в Instagram.

«Земфира — бордерлайн (2021). Альбом доступен на всех платформах», — говорится в сообщении. На фото показана обложка нового альбома.

Последний альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в феврале 2013 года. Он стал шестым по счету в дискографии певицы.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что Земфира выпустила первый за последние пять лет музыкальный клип. Композиция под названием «Злой человек» стала саундтреком к фильму актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

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