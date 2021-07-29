Певица Земфира выпустила новый мини-альбом, который получил название «Ах». В него вошли четыре песни. Об этом говорится на сайте «Нашего радио» в среду, 28 июля.

Исполнительница заранее не анонсировала выход нового альбома, поэтому для поклонников он стал сюрпризом. В него вошли такие композиции, как «Ах», «Почта», «Мелодрама», а также «Гудбай», уже хорошо известная ее поклонникам, пишет REGNUM.

Сейчас релиз доступен на Apple Music и в социальной сети «ВКонтакте». В полночь 29 июля альбом будет доступен и на других платформах, отмечает телеканал «360».

Фотосессию для обложки альбома провела актриса и режиссер Рената Литвинова. На обложке альбома присутствует музыкант Дмитрий Емельянов, который записывал композиции «Ах» вместе с Земфирой.

В феврале 2021 года Земфира представила первый за восемь лет альбом «Бордерлайн». В апреле певица выпустила саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер», пишет сайт aif.ru. Альбом «Ах» стал уже третьим релизом артистки с начала года.