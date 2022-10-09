Москва отказалась от обсуждения с Киевом выбора жителей новых регионов РФ

Россия готова к переговорам с Украиной, но обсуждать выбор жителей четырех новых регионов РФ Москва не станет. Об этом в воскресенье, 9 октября, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, государства, которые заинтересованы в посредничестве в переговорном процессе, должны убедить киевский режим прекратить боевые действия, ведущиеся с 2014 года, и вернуться к диалогу.

«Мы к этому готовы, но, как уже говорилось, выбор жителей новых регионов России обсуждать не станем. Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится», — рассказал Полищук в беседе с ТАСС.

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