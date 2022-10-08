В Казахстане завершились совместные учения Коллективных сил ОДКБ

В заключительный день учений Коллективных сил оперативного реагирования «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» воинские контингенты государств – членов ОДКБ отработали действия межвидовой разноведомственной группировки по отражению условного противника. Об этом стало известно в субботу, 8 октября.

«Сегодня мы завершили активную фазу совместных учений, которые проходили на территории полигона «Матыбулак» в республике Казахстан. Первый вывод, который мы сделали, — у нас впервые проводятся так комплексно эти три учения в одном, так скажем, под единым замыслом и под общим руководством. Мы пришли к пониманию, что это хорошее начинание и в дальнейшем будем его продолжать», — рассказал начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Он также добавил, что все поставленные задачи, в том числе при поддержке сил специального назначения Казахстана, были выполнены.

В заключительный день учений, проходивших в период с 3 по 7 октября на казахстанском полигоне Матыбулак, фронтовая и армейская авиация военно-воздушных сил Казахстана и Военно-космических сил России в составе смешанных авиационных групп отработала отражение условного противника.

Военнослужащие успешно справились с задачей и отработали не только отражение наступления «противника», но и нанесение ему максимальных потерь, а также создание условий для перехода в контрнаступление.

В рамках учений, проведенных двумя государствами, экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов армейской авиации Ми-17, Ми-35М вели огневое поражение наземных объектов условного противника неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами и бомбами.

Летчики военно-транспортной авиации самолетами С-295 выполнили переброску военного имущества, боеприпасов и тактического десанта в условные районы. В ходе учения также было отработано отражение ударов средств воздушного нападения разнообразных типов, в том числе беспилотных летательных аппаратов и авиационно-ракетных средств.

Кроме того, воинские контингенты государств–членов ОДКБ отработали вопросы подготовки совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

В учениях в Казахстане приняли участие 6500 военнослужащих с применением более 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Основу российского контингента составили подразделения Центрального военного округа (ЦВО).

Ранее, 7 октября, в ходе саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин подчеркивал, что страны СНГ сообща стремятся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

29 сентября российский лидер указал, что геополитические противники стран СНГ готовы поставить под удар любое из этих государств и развязать кровавую бойню, поэтому необходимо анализировать риски безопасности стран содружества.