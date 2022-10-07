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Минобороны сочло ненужными предложения по отмене новогодних праздников

Замминистра обороны Горемыкин: считаем преждевременными и ненужными инициативы регионов отменить новогодние праздники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство обороны заявило об отсутствии необходимости в отмене новогодних праздников в российских регионах для того, чтобы перенаправить денежные средства на нужды военнослужащих и призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

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«Вооруженные Силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан», — приводятся слова замминистра в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Он также выразил признательность за активную поддержку Вооруженных сил России и мобилизованных. Но добавил, что инициативы в отдельных регионах по отмене праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки ВС РФ «преждевременные и ненужные».

Кроме того, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что в городе не планируется проведение массовых гуляний, салютов и концертов на новогодние праздники — вместо этого средства направят на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Он добавил, что детские мероприятия сохранены

Ранее этим же днем власти Петербурга решили отменить проведение новогодних мероприятий зимой, а сэкономленные деньги направить на оснащение добровольцев и мобилизованных. Губернатор Александр Беглов заявил, что не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, а также фейерверк и благотворительный прием в Таврическом дворце.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. По словам российского лидера, мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа. Все мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующий уровень денежного содержания. В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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