Посол Индонезии в ОАЭ сообщил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20

Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что якобы и президент России Владимир Путин, и украинский лидер Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20. На эту тему он высказался в интервью эмиратскому изданию The National 7 октября.

По словам дипломата, в настоящее время решаются вопросы размещения лидеров.

Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. В начале июля в российском МИДе сказали, что Москва предварительно уведомила Джакарту о намерении Путина принять участие во встрече.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 октября также подтвердил, что Россия будет участвовать в саммите.

«Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

Ранее, 16 сентября, сам российский лидер комментировал возможность своего участия в саммите «большой двадцатки». Так, Путин отмечал, что это будет зависеть от ситуации в экономике и других сферах. По его словам, президент Индонезии Джоко Видодо лично сообщил ему о приглашении, когда находился в Москве.

19 августа сообщалось, что Индонезия готова организовать на саммите G20 встречу президента РФ и главы США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому. Президент Индонезии также заявил в беседе с Bloomberg, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали.