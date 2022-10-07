Реклама
Прямой эфир
Общество
Второй самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями
Общество
В Мелитополе наблюдаются перебои с электричеством
Мир
Посол Индонезии в ОАЭ сообщил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20
Экономика
ЦСР оценил потери покинувших Россию компаний в $200–240 млрд
Мир
ВМС Британии обнаружили новую неисправность у авианосца HMS Prince of Wales
Мир
Макрон призвал усилить защиту объектов инфраструктуры ЕС после ЧП на «Северных потоках»
Мир
США ограничили экспорт в КНР товаров для производства полупроводников
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $96
Общество
«Победа» запустит рейсы из Москвы в Самару с 28 октября
Мир
РФ изучит возможности для самостоятельного расследования диверсии на СП
Мир
Захарова упрекнула Запад в раскручивании темы ядерного противостояния
Общество
В Петербурге отменены новогодние мероприятия

Посол Индонезии в ОАЭ сообщил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20

Посол Индонезии в ОАЭ Багис: и Путин, и Зеленский согласились посетить саммит G20
0
Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что якобы и президент России Владимир Путин, и украинский лидер Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20. На эту тему он высказался в интервью эмиратскому изданию The National 7 октября.

Суперэгоизм: как Путин раскритиковал Запад на саммите ШОС
Главной темой итоговой пресс-конференции президента РФ стала ситуация вокруг Украины

По словам дипломата, в настоящее время решаются вопросы размещения лидеров.

Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. В начале июля в российском МИДе сказали, что Москва предварительно уведомила Джакарту о намерении Путина принять участие во встрече.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 октября также подтвердил, что Россия будет участвовать в саммите.

«Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

Ранее, 16 сентября, сам российский лидер комментировал возможность своего участия в саммите «большой двадцатки». Так, Путин отмечал, что это будет зависеть от ситуации в экономике и других сферах. По его словам, президент Индонезии Джоко Видодо лично сообщил ему о приглашении, когда находился в Москве.

19 августа сообщалось, что Индонезия готова организовать на саммите G20 встречу президента РФ и главы США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому. Президент Индонезии также заявил в беседе с Bloomberg, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022