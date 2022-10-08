Какие могут быть причины для неявки в военкомат по повестке

В рамках спецоперации по защите Донбасса в России с 21 сентября идет частичная мобилизация. Военкоматы рассылают повестки гражданам, имеющим боевой опыт и военно-учетную специальность. После получения предписания необходимо явиться в военный комиссариат, однако иногда у гражданина возникают объективные причины для неявки. Какие же факторы военкомат может счесть уважительной причиной — объясняют «Известия».

Причины для неявки в военкомат – 2022

Список причин, считающихся серьезным основанием для неявки, опубликовал портал «Объясняем.рф». Так, гражданин может не приходить после получения повестки, если он утратил трудоспособность по состоянию здоровья и имеет документальное подтверждение. Также важной причиной является тяжелая болезнь или травма одного из близких родственников или его похороны.

Неявка простительна, если гражданин не пришел в военкомат по причинам, не зависящим от его воли. Это может быть авария, стихийное бедствие и тому подобные факторы.

Решение о степени серьезности причины принимает призывная комиссия на основе предоставленных гражданином документов. Если фактор, препятствующий явке в военкомат, исчезает, получатель повестки должен прийти в комиссариат незамедлительно.

Как получают повестки в рамках мобилизации – 2022

Гражданин обязан прийти в военкомат при получении повестки под роспись лично в руки. Повестки доставляют сотрудники военных комиссариатов, а также передать документ может руководитель или ответственный представитель по месту работы или учебы. Если предписание до призывника так и не доходит, военкомат передает полномочия органам внутренних дел.

Получив повестку, россиянин обязуется явиться в военкомат для прохождения комиссии. Срок явки указывается в документе.

Что грозит за неявку в военкомат в рамках мобилизации – 2022

Неявка в военкомат без одной из вышеперечисленных причин влечет за собой административную или уголовную ответственность. Степень наказания варьируется в зависимости от ряда факторов и обстоятельств.

А именно, за неявку после получения повестки гражданину грозит штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

Взыскание также назначается в случаях, если военнообязанный не встал на учет при смене места жительства, работы, должности или образования.

Граждане, уличенные в намеренном уклонении от призыва, привлекаются к уголовной ответственности. Суд может назначить фигуранту такого дела:

штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода за полтора года;

принудительные работы на срок до двух лет;

арест на срок до полугода;

лишение свободы сроком до двух лет.

В соответствии со ст. 337 УК РФ уголовное дело возбудят также в том случае, если гражданин явился в военкомат, был признан годным к военной службе по решению комиссии, однако на сборы не пришел. Тогда правонарушитель может получить:

при неявке от двух до 10 суток: арест на срок от двух до 10 суток или содержание в воинской дисциплинарной части до одного года;

от 10 суток до месяца: содержание в воинской дисциплинарной части до двух лет; лишение свободы до трех лет;

более месяца: лишение свободы на срок до пяти лет.

В Минобороны уточняли, что в рамках мобилизации ряды Вооруженных сил планируют пополнить на 300 тыс. резервистов. По данным «Известий», к настоящему моменту уже были набраны 200 тыс. человек. Перед отправкой в зону боевых действий мобилизованные россияне проходят подготовку под руководством опытных офицеров, постигают навыки, необходимые для ведения боя, и тактические приемы.

Между тем многие граждане РФ вызываются добровольно участвовать в спецоперации, не дожидаясь повестки. Для этого необходимо заполнить форму на портале госуслуг.

В отдельном материале «Известия» объяснили читателям, какие категории военнообязанных существуют в России и в каком порядке их будут призывать.