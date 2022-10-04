Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы зафиксировано на «Госуслугах»

Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы зафиксировано на портале «Госуслуги» со дня объявления частичной мобилизации. Об этом во вторник, 4 октября, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он пояснил, что по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина на портале «Госуслуги» в кратчайшие сроки были разработаны, протестированы субъектами Минобороны и развернуты два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации.

«Первый — «Стать добровольцем» для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции. Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале «Госуслуги» зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему», — сообщил Чернышенко.

По его словам, сервис был запущен в тестовом режиме в выходные и через него уже записались 2 тыс. добровольцев.

Также Чернышенко добавил, что на портале запущен сервис для обжалования решения об ошибочной частичной мобилизации.

О том, что граждане РФ могут записаться добровольцами для участия в спецоперации по защите Донбасса на «Госуслугах», сообщалось днем ранее. На портале пояснили, что доброволец должен иметь гражданство России, находиться в запасе Вооруженных сил (ВС) РФ, иметь военно-учетную специальность и подходить по возрасту. Для рядового и сержантского состава предельный возраст — 50 лет, для младших офицеров — 60 лет, а старших офицеров — 65 лет.

23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль гордится россиянами, которые добровольно пришли в военкоматы.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер заявил, что такая мера необходима для защиты России, а также ее суверенитета, территориальной целостности и безопасности граждан.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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