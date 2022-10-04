Реклама
Прямой эфир
Мир
Цена газа в Европе опустилась ниже $1650 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июля
Происшествия
Школьный автобус лоб в лоб столкнулся с легковушкой в Ленинградской области
Общество
В ДНР прокуратура направила в суд дело в отношении 18 бойцов батальона «Айдар»
Мир
Живущим за рубежом выходцам из новых регионов РФ дали месяц на замену гражданства
Политика
Конституционный комитет СФ поддержал законы о принятии новых территорий в состав России
Мир
Экс-сенатор США указал на возможные мотивы Вашингтона для подрыва «Северных потоков»
Общество
Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы зафиксировано на «Госуслугах»
Общество
Пьяный дебошир пытался открыть люк самолета во время полета из Москвы в Хабаровск
Мир
Источник сообщил о продолжении контактов РФ и США по теме обмена заключенными
Мир
Илона Маска пригласили в Крым
Мир
В Узбекистане на химзаводе произошел взрыв
Сюжет:

Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы зафиксировано на «Госуслугах»

Чернышенко: более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы зафиксировано на «Госуслугах» со дня объявления частичной мобилизации
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы зафиксировано на портале «Госуслуги» со дня объявления частичной мобилизации. Об этом во вторник, 4 октября, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он пояснил, что по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина на портале «Госуслуги» в кратчайшие сроки были разработаны, протестированы субъектами Минобороны и развернуты два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации.

На службу идут: в Минобороны рассказали о первых результатах мобилизации
Представитель ведомства ответил на самые распространенные вопросы

«Первый — «Стать добровольцем» для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции. Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале «Госуслуги» зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему», — сообщил Чернышенко.

По его словам, сервис был запущен в тестовом режиме в выходные и через него уже записались 2 тыс. добровольцев.

Также Чернышенко добавил, что на портале запущен сервис для обжалования решения об ошибочной частичной мобилизации.

О том, что граждане РФ могут записаться добровольцами для участия в спецоперации по защите Донбасса на «Госуслугах», сообщалось днем ранее. На портале пояснили, что доброволец должен иметь гражданство России, находиться в запасе Вооруженных сил (ВС) РФ, иметь военно-учетную специальность и подходить по возрасту. Для рядового и сержантского состава предельный возраст — 50 лет, для младших офицеров — 60 лет, а старших офицеров — 65 лет.

23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль гордится россиянами, которые добровольно пришли в военкоматы.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер заявил, что такая мера необходима для защиты России, а также ее суверенитета, территориальной целостности и безопасности граждан.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022