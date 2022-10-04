На «Госуслугах» запустили запись в добровольцы на спецоперацию

Граждане РФ могут записаться добровольцами для участия в спецоперации по защите Донбасса на портале «Госуслуг». Об этом стало известно 3 октября, когда на сайте появился соответствующий раздел.

«Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд», — сказано на «Госуслугах».

При этом уточняется, что доброволец должен иметь гражданство России, находиться в запасе Вооруженных сил (ВС) РФ, иметь военно-учетную специальность и подходить по возрасту. Для рядового и сержантского состава предельный возраст — 50 лет, для младших офицеров — 60 лет, а старших офицеров — 65 лет.

Также на портале напоминают, что призыву подлежат только люди, которые годны к прохождению службы по состоянию здоровья. Годными считаются те, кто имеет категорию «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограничено годен» (В).

Ранее, 27 сентября, Минцифры сообщило о запущенной на «Госуслугах» форме для оформления отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации для IT-специалистов. Пока услуга доступна только с территории России во избежание DDoS-атак.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер заявил, что такая мера необходима для защиты России, а также ее суверенитета, территориальной целостности и безопасности граждан.

Спецоперация по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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