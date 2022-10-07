В Энергодаре прогремел взрыв в районе ТЭС

В Энергодаре произошел взрыв в районе расположенного на территории ТЭС распределительного устройства. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

В результате взрыва близлежащие районы остались без электричества.

«Во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет», — заявил он.

Сейчас специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям для возобновления подачи электроэнергии.

Накануне сообщалось, что не менее пяти взрывов раздалось в Херсоне. За несколько дней до этого в городе прогремело около шести взрывов. При этом следов от ракет замечено не было.

Ранее, 4 октября, стало известно, что российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алешки Херсонской области. В ходе досмотра были обнаружили самодельные взрывные устройства. Во время боестолкновения диверсанты получили ранения, несовместимые с жизнью.

Обстрелы объектов в Херсонской и Запорожской областях, а также республиках Донбасса усилились на фоне проведения референдумов о вхождении в состав России.

30 сентября президент России Владимир Путин после подведения итогов голосования подписал указы о вхождении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Теперь границы четырех регионов, которые сопряжены с территорией иностранных государств, — это государственная граница России. Такая информация подтверждается договорами между новыми регионами и РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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