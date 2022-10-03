В Херсоне прогремело около шести взрывов. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает корреспондет ТАСС.

Предположительно, в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что характерных следов в небе не видно, однако жители города слышали звуки взрывов. Официального подтверждения работе ПВО пока не поступало.

Днем ранее не менее семи взрывов были зафиксированы в Херсоне, при этом следов от ракет замечено не было.

30 сентября президент России Владимир Путин после подведения итогов референдумов подписал указы о вхождении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. ВС РФ продолжают спецоперацию на Украине.

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