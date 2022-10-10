Пульмонолог рассказал об опасности электронных сигарет

Электронные сигареты даже опаснее обычных: они подрывают иммунитет, повышают риск заболеваний сердца и делают организм менее устойчивым к вирусам. Об этом «Известиям» 10 октября рассказал врач терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

По его словам, любые сигареты вредны, поскольку в них содержится никотин, который пагубно влияет на здоровье.

«Поэтому не стоит себя успокаивать чем-то вроде: «Ну это же не табак, он не считается». На самом деле считается. Электронные сигареты даже опаснее обычных. Во-первых, в них есть никотин. Во-вторых, вы вдыхаете не дым, а пар. Он вместе с пропиленгликолем оседает на легких, закупоривает их и склеивает. Чем больше дышите паром, тем больше осадок», — подчеркнул врач.

Также он указал на то, что электронные сигареты негативно влияют на иммунную систему. Так, ученые Медицинской школы университета Северной Каролины нашли в них соли никотина, которые запускают воспалительные процессы в бронхах.

«Эти соли подавляют иммунную систему. В итоге повреждаются не только легкие, но и другие органы. То же сердце. Пока вы красиво выпускаете колечки из дыма, ваши надпочечники выбрасывают адреналин, у вас повышается давление и может появиться сердечная недостаточность, ишемия или тахикардия», — предупредил Абакумов.

При этом самым опасным является то, что человек даже не замечает, сколько курит, поскольку у него нет чувства насыщения никотином.

«Это же так вкусно — вдыхать пар с ароматом лесных ягод. Вы делаете столько затяжек, сколько сигарет за день не выкуривает даже самый заядлый курильщик. При этом все эти казалось бы «симпатичные» штуки вроде грейпфрутовой парилки делают ваши легкие и сердце уязвимыми для огромного числа болезней», — пояснил пульмонолог.

В то же время некоторые научные работы говорят о том, что организм курильщика меньше сопротивляется вирусам. Как отметил Абакумов, в журнале JJournal of Primary Care & Community Health привели результаты исследования, согласно которому у любителей электронных сигарет симптомы вирусной инфекции выражаются интенсивнее.

«Интересный факт: чтобы доказать, что курение вызывает рак, пришлось прождать 60 лет. А электронные сигареты появились недавно, поэтому изучены они меньше, но от этого не менее опасны — скорее даже более. Поэтому не стоит успокаивать себя тем, что вред электронных сигарет не доказан. Постарайтесь взять себя в руки и отказаться от этой вредной привычки», — добавил врач.

В сентябре торакальный хирург и онколог Андрей Нефедов предупредил, курение электронных сигарет чревато развитием рака легкого. Как пояснил врач, в таких сигаретах помимо никотина также содержится глицерин, который пагубно влияет на легкие. Так, при попадании в орган он образует своеобразную пленку, которая значительно ухудшает процесс вдыхания воздуха и как бы стягивает легкие, вызывая последующие нарушения дыхательной функции.