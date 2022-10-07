В Германии отметили правильность политического курса, которого придерживалась экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, и поддержали ее за слова о том, что необходимо наладить отношения с Россией для достижения прочного мира. Как указали 7 октября читатели газеты Die Welt, в словах Меркель больше здравого смысла, чем у находящихся сейчас у власти политиков Германии.

«Никогда не был поклонником Меркель. Но ее мысль, что «прочный мир возможен только при участии России», абсолютно верна. Если бы к инициативам [президента РФ Владимира] Путина в первые годы его президентства относились серьезно, это стало бы реальностью, если бы не США», — высказался пользователь Helmut B.

Подписчик под ником Fair und Gerecht заметил, что в Германии долгое время шли дела хорошо отчасти из-за дешевой энергии из России. А теперь, когда американцы не дали Украине выполнить Минские соглашения, в ФРГ «наступил бардак». Тогда как во время канцлерства Меркель Германии и Евросоюзу (ЕС) удавалось балансировать, выстраивая диалог с Кремлем.

«У Меркель больше здравого смысла, чем у [главы МИД ФРГ Анналены] Бербок или [главы Минздрава ФРГ Карла] Лаутербаха, если говорить о серьезности слов», — заявил комментатор с ником Eala Frya Fresena.

«Что бы ни говорили о политике Меркель, она пыталась найти баланс. Это сделало ее одним из самых популярных политиков в мире. Кроме того, у нее было чувство реализма. Она не рассказывала нам сказок», — напомнил Burkhard B.

Еще одна подписчица указала, что с Меркель, учитывая ее дипломатические способности, немцы бы сейчас не бедствовали.

«Нищета, в которой мы оказались, вызвана полным отсутствием дипломатического такта в сочетании с почти непреодолимой гордыней. То, что создала Меркель, было разрушено в рекордно короткие сроки. К сожалению, многим людям гордыня нынешних политиков стоит жизни. Германия заплатит за это очень высокую цену», — предостерегла Susanne H.

6 октября бывший канцлер Германии заявила, что прочного мира в Европе можно достичь только при участии России. Меркель отметила, что конфликт на Украине стал поворотным моментом, подчеркнув необходимость серьезно относиться к заявлениям президента России Владимира Путина.

Ранее, 30 сентября, бывший канцлер также заявила о необходимости продолжать работу по общеевропейской архитектуре безопасности с участием России.

28 сентября Меркель призвала серьезнее относиться к словам Путина о том, что Россия будет защищать свою территорию всеми доступными ей средствами, поскольку они являются не блефом или слабостью, а признаком политической мудрости.

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность Меркель стать посредником между Россией и Украиной. Тогда он говорил, что об этом рассуждать преждевременно. Сама Меркель отмечала, что не стремится стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта, поскольку ее об этом не просили.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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