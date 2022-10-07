Мужчина рассказал о смерти жены и дочери из-за удара ВСУ по автобусу под Херсоном

Местный житель из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Херсонской области потерял жену и дочь. Об этом в пятницу, 7 октября, он рассказал корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой.

По его словам, супруга с дочерью ехали в автобусе на работу.

«Дочь и жена. Ехали на работу. Медсестры», — сказал он.

Мужчина не смог сдержать слез из-за трагедии.

Инцидент произошел ранее в этот день. ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела ракеты попали в гражданский автобус. В результате обстрела пять человек погибли, еще пятеро пострадали. Раненые находятся в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь, власти Херсонской области назвали ракетный удар по автобусу в Дарьевке терактом.

«Известия» опубликовали первые кадры с места обстрела. На них видно, что гражданский автобус превратился в груду металла. Также сильные повреждения получила фура, находившаяся рядом с автобусом.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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