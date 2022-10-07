Пушилин заявил о стабилизации линии фронта на краснолиманском направлении

Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной в Донецкой Народной Республике (ДНР), однако линия фронта стабилизируется. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

«Ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной… Сейчас линия обороны выстраивается в районе Кременной. Противник буквально ежедневно и еженощно проверяет линию обороны, но тем не менее сейчас можно сказать, что линия фронта стабилизируется», — сказал он журналистам.

Также Пушилин отметил, что на краснолиманское направление прибывает подкрепление, с новыми резервами есть шансы начать освобождение территорий.

5 октября врио главы ДНР также отмечал, что обстановка на линии фронта на краснолиманском направлении стабилизируется. По его словам, противник не оставляет попыток прощупывать оборону, однако линия обороны укрепляется всеми доступными способами.

До этого, 4 октября, Пушилин заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман. Он также отметил, что для атаки на город Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивали резервы в том числе с Артемовского направления, сегодня же украинские войска постепенно оттуда отходят.

За день до этого в Минобороны РФ сообщили, что за трое суток ВСУ потеряли при боях на краснолиманском направлении более 900 человек. 1 октября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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