Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки заявил об обстреле ВСУ исправительной колонии в городе
Мир
Заявку Украины в НАТО уже поддержали 11 государств
Общество
Директор школы в Рубежном рассказала об угрозах в адрес учителей со стороны СБУ
Пресс-релизы
В России стартовала просветительская акция Общества «Знание»
Общество
Суд в Москве отказался заочно арестовать Овсянникову
Мир
Путин в беседе с Рахмоном заявил об укреплении отношений России и Таджикистана
Мир
В МИДе подтвердили планы главы МАГАТЭ посетить Москву
Мир
В РФ заявили о необходимости создать совместный с Египтом банк
Экономика
Объявлены даты проведения ПМЭФ в 2023 году
Армия
Российские военные начали перегруппировку в Херсонской области
Общество
В Совбезе заявили о высоком уровне террористических угроз в Крыму
Сюжет:

Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении

Врио главы ДНР Пушилин: ситуация на Краснолиманском направлении стабилизируется
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обстановка на линии фронта на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) стабилизируется. Об этом в среду, 5 октября, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

Оборонительная практика: вокруг Красного Лимана опять идут тяжелые бои
Этот город — важнейшая транспортная артерия ДНР

По его словам, на сегодняшний день Краснолиманское направление самое сложное.

«Но мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону. Линия обороны укрепляется всеми доступными способами», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Также, добавил он, локальные успехи у российских бойцов есть на Угледарском направлении.

Накануне глава ДНР рассказал об успехах на артемовском направлении — там украинские войска вынуждены отступать. Он отметил, что для Киева ситуация усугубляется тем, что с этого участка перебрасывались резервы украинских войск для наступления на Красный Лиман.

До этого, 1 октября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Он отметил, что несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022