Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении

Обстановка на линии фронта на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) стабилизируется. Об этом в среду, 5 октября, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

По его словам, на сегодняшний день Краснолиманское направление самое сложное.

«Но мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону. Линия обороны укрепляется всеми доступными способами», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Также, добавил он, локальные успехи у российских бойцов есть на Угледарском направлении.

Накануне глава ДНР рассказал об успехах на артемовском направлении — там украинские войска вынуждены отступать. Он отметил, что для Киева ситуация усугубляется тем, что с этого участка перебрасывались резервы украинских войск для наступления на Красный Лиман.

До этого, 1 октября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Он отметил, что несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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