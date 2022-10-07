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Ветеран войны предупредил США о катастрофе в случае вступления Украины в НАТО

Ветеран войны в Ираке Колдуэлл: США грозит катастрофа, если Украина станет членом НАТО
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Вступление Украины в НАТО обернется катастрофическим результатом для США. Как указал в статье для американского издания The Federalist вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл, неразумно тратить огромные суммы денег на Украину, когда в собственной стране наблюдается рекордная инфляция.

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«Глупо тратить десятки миллиардов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга в $30 трлн и растущей угрозы со стороны Китая в Азии», — отметил Колдуэлл.

Вступление Украины в НАТО — очень дорогое удовольствие для американцев, указано в публикации: первоначальные затраты на это составили бы до $27 млрд, а ежегодные расходы американских налогоплательщиков — до $11 млрд.

Также США пришлось бы постоянно размещать в Европе свои многотысячные контингенты, хотя их вооруженные силы и без того уже перегружены и недостаточно укомплектованы, выразил мнение автор.

Ранее, 6 октября, еврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза (ЕС) Тьерри Бретон заявил, что Украина не может вступить в НАТО в условиях боевых действий. По его словам, для вступления Украины в альянс ей нужно перестать быть «воюющей страной».

5 октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что заявку страны о вступлении в НАТО поддержали уже 11 стран. Для вступления в альянс необходимо одобрение всех 30 стран – членов альянса.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В тот же день помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также указал, что Североатлантический альянс не может в ускоренном порядке принять Украину, так как вопрос о членстве новой страны должны решить на совещании 30 государств-партнеров.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ориентация Украины на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в альянсе стало одной из причин специальной военной операции (СВО) Москвы.

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