Суды признали банкротами более 194 тыс. россиян

В январе-сентябре суды России признали несостоятельными 194,1 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей, следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».

В России за девять месяцев число граждан-банкротов увеличилось на 41,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Но темпы роста числа личных банкротств в 2022-м замедлились почти вдвое. Для сравнения: по итогам девяти месяцев 2021-го прирост к такому же периоду 2020 года был равен 78,4%.

В разрезе регионов первые две строчки рейтинга лидеров по абсолютному числу дефолтов физлиц вновь, как и в начале года, возглавили Краснодарский край и Московская область, на третьем месте Москва.

Так, в первом субъекте зафиксировано 9,5 тыс. новых банкротов, во втором — 9,41 тыс., в столице — 9,29 тыс., следует из материалов. Пятерку замыкают: Свердловская область (7,9 тыс.) и Башкортостан (7,7 тыс.). Как и ранее, львиную долю процедур банкротства (96,1%) граждане инициируют сами. Остальные — конкурсные кредиторы и ФНС.

Замедление темпов роста банкротств может быть связано с исчерпанием эффекта низкой базы, а также с мерами поддержки заемщиков, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, в дальнейшем динамика будет зависеть от скорости восстановления экономики.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Долги не тяжкие: темпы роста банкротств физлиц замедлились вдвое