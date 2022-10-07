Реклама
Прямой эфир
Мир
Двоих приплывших на лодке россиян задержали на Аляске
Мир
Меркель отвергла возможность достичь прочного мира в Европе без России
Экономика
Банки из топ-10 придут в новые российские регионы в течение года
Наука
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной пристыковался к МКС
Мир
Пентагон заявил об отсутствии у Москвы планов применить ядерное оружие
Мир
Эрдоган сообщил о вывозе более 6 млн т продовольствия из портов Украины
Мир
Госдеп опроверг информацию о планах по размещению ядерного оружия в Польше
Мир
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным 7 октября
Мир
Кремль подтвердил намерение Путина провести переговоры с Эрдоганом
Мир
Эрдоган допустил нормализацию отношений Турции и Армении
Мир
ЕС временно вывел из-под санкций поставки нефти с «Сахалина-2» в Японию

Суды признали банкротами более 194 тыс. россиян

0
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В январе-сентябре суды России признали несостоятельными 194,1 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей, следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».

Ненужные риски: ЦБ вводит новые лимиты на потребкредиты
Нововведение поможет снизить долю рискованных и необеспеченных займов

В России за девять месяцев число граждан-банкротов увеличилось на 41,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Но темпы роста числа личных банкротств в 2022-м замедлились почти вдвое. Для сравнения: по итогам девяти месяцев 2021-го прирост к такому же периоду 2020 года был равен 78,4%.

В разрезе регионов первые две строчки рейтинга лидеров по абсолютному числу дефолтов физлиц вновь, как и в начале года, возглавили Краснодарский край и Московская область, на третьем месте Москва.

Так, в первом субъекте зафиксировано 9,5 тыс. новых банкротов, во втором — 9,41 тыс., в столице — 9,29 тыс., следует из материалов. Пятерку замыкают: Свердловская область (7,9 тыс.) и Башкортостан (7,7 тыс.). Как и ранее, львиную долю процедур банкротства (96,1%) граждане инициируют сами. Остальные — конкурсные кредиторы и ФНС.

Замедление темпов роста банкротств может быть связано с исчерпанием эффекта низкой базы, а также с мерами поддержки заемщиков, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, в дальнейшем динамика будет зависеть от скорости восстановления экономики.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Долги не тяжкие: темпы роста банкротств физлиц замедлились вдвое

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022