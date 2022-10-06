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Служба госбезопасности Швеции завершила расследование на месте утечек «Северных потоков»

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Расследование на месте утечек «Северных потоков» завершены службой госбезопасности Швеции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 6 октября.

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«Расследование места преступления, проведенное службой безопасности на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», в настоящее время завершено. Расследование усилило подозрения в грубой диверсии», — говорится в публикации.

Отмечается, что взрывы на объектах нанесли значительный ущерб газопроводам. Кроме того, с места преступления также были изъяты улики.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по факту ЧП на газопроводах. Расследование ведут и другие страны. В частности, ФРГ, Дания и Швеция заявили о намерении создать совместную группу для расследования ЧП на «Северных потоках».

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента. Россия заявила о готовности принять участие в расследовании обстоятельств аварии в качестве участника международной группы, но получила отказ.

Песков отметил, что Москву настораживают заявления из Дании и Швеции об исключении России из расследования на газопроводах, и отметил, что участие РФ должно быть обязательным. По его словам, это ставит под сомнение итоги расследования.

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