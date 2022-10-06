Эксперт раскрыл механизм работы западных НКО с прицелом на молодежь

На Украине западные некоммерческие структуры работали и продолжают работать по всем направлениям, охватывая разные категории населения, в первую очередь молодежь. Об этом в подкасте «Известий» рассказал автор множества исследований о методиках работы западных стран, старший научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Западные силы начали «окучивать» творческую молодежь еще до развала Советского Союза. Одними из первых организаций были Фонд Сороса, IREX, следом пришло Агентство США по международному развитию (USAID) c мощным финансированием, отметил он.

«По сути, они оплетали каждую сюжетную линию в человеческом обществе, в сфере деятельности, все профессиональные сообщества, как бы сейчас сказали, гендерные, возрастные категории, социальные прослойки», — перечислил эксперт.

Одной из самых важных категорий для западных фондов и НКО были люди, которые «работали с самыми юными, начиная со школ, детских садиков». Так, появились программы переквалификации учителей: отбиралось небольшое количество желающих, которым предоставлялись стипендии и возможность выехать за рубеж.

«Достаточно собрать даже небольшую группу людей, чтобы они были ориентиром для остальных. Хочешь с ними — будь как они. И люди втягиваются», — объяснил Александр Дудчак. По его словам, благодаря подобным программам уже к «оранжевой революции» 2004 года выросло поколение, настроенное на протесты.

Ранее известный киргизский исполнитель рэпер Медер Кадыров, который приехал с гуманитарной миссией в Донецк, рассказал о попытках западных НПО влиять на детей. По его словам, они печатают учебники по истории, в которых навязываются антироссийские настроения.

7 июля сообщалось, что USAID планирует запустить в Грузии программу по подготовке школьных учителей и образовательный проект, цель которого — вырастить поколение, готовое к проявлению гражданской позиции.

Подробнее о том, как USAID и связанные с ним НКО разворачивают деятельность в России и других постсоветских странах, читайте в спецпроекте «Известий» «Фондовый рынок».