Реклама
Прямой эфир
Мир
В NASA заявили о желании продлить программу перекрестных полетов с РФ
Мир
Virgin Atlantic решила закрыть рейсы в Гонконг из-за невозможности летать над РФ
Мир
Глава TotalEnergies назвал введение потолка цен на нефть из РФ плохой идеей
Мир
Глава делегации РФ в Вене предостерег США от поставок дальнобойного оружия Киеву
Мир
Дипломат Гаврилов заявил о подстрекательстве Киева Западом к отказу от переговоров
Мир
В Лондоне выступили против участия России в расследовании по «Северным потокам»
Мир
ЕС планирует официально запустить 17 октября тренировочную миссию для ВСУ
Мир
Умерла итальянский модельер Франка Фенди
Мир
Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине
Мир
В Белом доме обвинили ОПЕК+ в солидарности с Россией
Армия
Глава Курской области раскритиковал условия в воинских частях региона

Конгрессмен обвинил Байдена в поражении после решения ОПЕК+ по добыче нефти

Конгрессмен Скэлиc о решении сократить добычу нефти в мире: ОПЕК смеется над Байденом
0
Фото: REUTERS/Marco Bello
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский конгрессмен Стивен Скэлис 5 октября раскритиковал энергетическую политику главы Белого дома Джо Байдена после решения Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу нефти.

Баррельная карта: аналитики ожидают скорого восстановления цен на нефть до $100
Когда это произойдет и какие факторы могут помешать росту котировок

Он указал, что Байден разрушил нефтегазовую промышленность США и вновь поставил страну в зависимость от ОПЕК.

«Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним», — написал Скэлис в Twitter.

Ранее в этот же день на встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

В Белом доме заявили, что Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, он намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

Аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова заявила в разговоре с «Известиями», что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки позитивно отразится на стоимости нефти марок Brent и Urals.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022