Конгрессмен обвинил Байдена в поражении после решения ОПЕК+ по добыче нефти
Американский конгрессмен Стивен Скэлис 5 октября раскритиковал энергетическую политику главы Белого дома Джо Байдена после решения Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу нефти.
Он указал, что Байден разрушил нефтегазовую промышленность США и вновь поставил страну в зависимость от ОПЕК.
«Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним», — написал Скэлис в Twitter.
Ранее в этот же день на встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.
В Белом доме заявили, что Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, он намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
Вице-премьер России Александр Новак отметил, что решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.
Аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова заявила в разговоре с «Известиями», что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки позитивно отразится на стоимости нефти марок Brent и Urals.