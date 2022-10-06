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Эксперт назвал влияющие на изменения на рынке криптовалют обстоятельства

Эксперт Хомский: рынок криптовалют зависим от монетарной политики ведущих центробанков мира
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Фото: REUTERS/Edgar Su
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События этого года показали зависимость рынка криптовалют от монетарной политики ведущих центробанков мира, рассказал «Известиям» руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

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По его словам, это проявилось в увеличившейся корреляции биткоина с индексом высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite, ценообразование акций которых базируется в том числе на ключевой ставке Федеральной резервной системы (ФРС).

«Первые сигналы ФРС о переходе к ее повышению способствовали прохождению пика ценами криптовалют. Во II квартале, когда стало очевидно, что из-за ускорения инфляции шаг ужесточения может составлять 75–100 б.п., а не стандартные 25 б.п., и для победы потребуется больше решимости, биткоин показал наихудшую динамику за последние 11 лет, как и активы на традиционных финансовых рынках», — уточнил он.

По мнению эксперта, ФРС может повлиять на изменение ситуации, если откажется от планов по повышению ключевой ставки c 3–3,25% до 4–4,5% к концу 2022-го и ее удержанию на высоком уровне в период 2023 года.

«Рынок опасается, что экономика не выдержит подобного обращения, углубив рецессию, что заставит ФРС изменить свои представления», — сказал Хомский.

Еще одним потенциальным триггером на рынке криптовалюты он назвал возможную дестабилизацию финансовых рынков. Хомский привел в пример Великобританию, где из-за потери доверия к фискальной политике правительства начался обвал нацвалюты и долгового рынка, что в итоге вынудило Банк Англии вмешаться в ситуацию.

«На фоне этих событий биткоин утратил привязку к фондовому рынку, поскольку в панике инвесторы конвертировали фунт в цифровые активы (в евро это проявилось также, но в меньшей степени, после подведения итогов выборов в Италии). Иными словами, в этом случае биткоин повел себя как настоящее «цифровое золото», — объяснил аналитик.

Он подчеркнул, что отсутствие изменений в политике центробанков стран в ближайшее время сохранит стресс на финансовых рынках, оставив и биткоин в «подвешенном состоянии».

«По оценкам Morgan Stanley, ежемесячные темпы сокращения глобальной денежной массы в мире в долларовом выражении достигли $750 млрд. Это весьма значительные цифры, которые говорят об отсутствии предпосылок для позитивной переоценки любых активов. Биткоин может устоять только в случае новых эпизодов, когда он сможет себя проявить в качестве цифрового воплощения золота», — добавил Хомский.

При этом, по его мнению, до конца года не следует ожидать изменений в парадигме мышления ФРС и других центробанков.

Накануне специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань рассказал «Известиям», что криптовалютный рынок может в октябре сохранить ту же высокую волатильную динамику, что была и в сентябре.

21 сентября старший аналитик компании Esperio Антон Быков озвучил прогноз, согласно которому в конце этого года биткоин может колебаться в диапазоне $18 тыс. – $25 тыс., однако при неблагоприятном сценарии может провалиться до $12 тыс. – $15 тыс. Криптовалюта ETH будет расти в соотношении с биткоином, считает он.

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