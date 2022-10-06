Эксперт назвал влияющие на изменения на рынке криптовалют обстоятельства

События этого года показали зависимость рынка криптовалют от монетарной политики ведущих центробанков мира, рассказал «Известиям» руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

По его словам, это проявилось в увеличившейся корреляции биткоина с индексом высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite, ценообразование акций которых базируется в том числе на ключевой ставке Федеральной резервной системы (ФРС).

«Первые сигналы ФРС о переходе к ее повышению способствовали прохождению пика ценами криптовалют. Во II квартале, когда стало очевидно, что из-за ускорения инфляции шаг ужесточения может составлять 75–100 б.п., а не стандартные 25 б.п., и для победы потребуется больше решимости, биткоин показал наихудшую динамику за последние 11 лет, как и активы на традиционных финансовых рынках», — уточнил он.

По мнению эксперта, ФРС может повлиять на изменение ситуации, если откажется от планов по повышению ключевой ставки c 3–3,25% до 4–4,5% к концу 2022-го и ее удержанию на высоком уровне в период 2023 года.

«Рынок опасается, что экономика не выдержит подобного обращения, углубив рецессию, что заставит ФРС изменить свои представления», — сказал Хомский.

Еще одним потенциальным триггером на рынке криптовалюты он назвал возможную дестабилизацию финансовых рынков. Хомский привел в пример Великобританию, где из-за потери доверия к фискальной политике правительства начался обвал нацвалюты и долгового рынка, что в итоге вынудило Банк Англии вмешаться в ситуацию.

«На фоне этих событий биткоин утратил привязку к фондовому рынку, поскольку в панике инвесторы конвертировали фунт в цифровые активы (в евро это проявилось также, но в меньшей степени, после подведения итогов выборов в Италии). Иными словами, в этом случае биткоин повел себя как настоящее «цифровое золото», — объяснил аналитик.

Он подчеркнул, что отсутствие изменений в политике центробанков стран в ближайшее время сохранит стресс на финансовых рынках, оставив и биткоин в «подвешенном состоянии».

«По оценкам Morgan Stanley, ежемесячные темпы сокращения глобальной денежной массы в мире в долларовом выражении достигли $750 млрд. Это весьма значительные цифры, которые говорят об отсутствии предпосылок для позитивной переоценки любых активов. Биткоин может устоять только в случае новых эпизодов, когда он сможет себя проявить в качестве цифрового воплощения золота», — добавил Хомский.

При этом, по его мнению, до конца года не следует ожидать изменений в парадигме мышления ФРС и других центробанков.

Накануне специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань рассказал «Известиям», что криптовалютный рынок может в октябре сохранить ту же высокую волатильную динамику, что была и в сентябре.

21 сентября старший аналитик компании Esperio Антон Быков озвучил прогноз, согласно которому в конце этого года биткоин может колебаться в диапазоне $18 тыс. – $25 тыс., однако при неблагоприятном сценарии может провалиться до $12 тыс. – $15 тыс. Криптовалюта ETH будет расти в соотношении с биткоином, считает он.