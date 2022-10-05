Эксперт назвал главные риски для рынка криптовалюты в октябре

Криптовалютный рынок может в октябре сохранить ту же высокую волатильную динамику, что была и в сентябре, сообщил «Известиям» специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

Эксперт отметил, что влияние оказывают крупные игроки, решения которых о продаже или покупке цифровых валют почти на 100% коррелирует с динамикой ведущих индексов американской фондовой биржи (Dow Jones IA и S&P 500). Кроме того, обратная корреляция наблюдается с долларом США.

«Поэтому снижение опасений из-за главного «раздражителя» для рынков — риска продолжения повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США такими же резкими шагами не только до конца года, но и в 2023 году. Индикатором того, что ФРС продолжит политику ужесточения является стремительный рост инфляции», — уточнил он.

Пань рассказал, что стоит проследить за публикацией 7 октября статистки по безработице и 2-13 октября отчетов по инфляции.

По его словам, этот же фактор оказывает негативное влияние на настроения в еврозоне. Аналитик обратил внимание на то, что Европейский центральный банк готов продолжать повышать ставки. При этом «сохраняется риск развития долгового кризиса из-за невозможности периферийных европейских стран расплатиться по своим долгам».



«Помимо этих событий на крипторынок могут оказывать влияние и внутренние факторы, например, американские регуляторы SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам — Ред.) и CFTC (комиссия по торговле товарными фьючерсами — Ред.) могут предъявить (вместе или по отдельности) иски против Ethereum (ETH). Они видят причины для полного соответствия ETH критериям Тесту Хауи, что сделает последний отвечающим всем критериям ценной бумаги», — сказал он.

Эксперт уточнил, что в последствии это позволит регуляторам вмешиваться в деятельность компании и официально получить доступ к необходимой информации.

Говоря о прогнозах на рынке криптовалюты, он предположил, что можно ожидать развития движения биткоина в диапазоне $18 000 – $22 000, хотя возможно продолжение развития новой волны снижения к $15 000.

«На ETH также продолжается развитие тренда на продажу, что может привести к продолжению развития торгов по Ethereum, вероятно, в диапазоне $1200 — $1600, а в случае развития событий по негативному сценарию, котировки могут снизиться к $1000», — заключил Пань.

Ранее в начале октября директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков рассказал «Известиям», что регулирование трансграничных расчетов с использованием криптовалют и цифровых активов может заработать в следующем году. При этом, по его словам, в ограниченном объеме российские компании уже проводят такие сделки.

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков 21 сентября в беседе с «Известиями» озвучил прогноз, согласно которому, в конце 2022 года биткоин может продолжить колебания в диапазоне $18 000 — $25 000 и при неблагоприятном стечении обстоятельств провалится до $12 000 — $15 000. Генерируемая блокчейновой сетью Ethereum криптовалюта, эфир, будет расти в соотношении с биткоином, считает Быков.