Бои на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике продолжаются. Обстрелы со стороны украинских войск происходят ежедневно, передает в среду, 5 октября, военный корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

Как рассказал съемочной группе боец с позывным Шах, националисты бьют снарядами калибра 152 мм. Для корректировки огня они используют коптеры. Однако союзные силы постоянно наносят ответ.

В распоряжении «Известия» оказались кадры с коптера, на которых запечатлено, как бойцы штурмуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). После корректировки удар был нанесен по укреплению украинских войск в поселке Химик под Авдеевкой. Были уничтожены как само укрепление, так и камеры, с помощью которых националисты наблюдали за позициями союзных сил.

«Мы не сдадим ни метра, ни метра не отступили. Удерживаем противника, наносим точечные удары, производим разведку», — рассказал командир второй роты первого корпуса Народной милиции ДНР с позывным Вульф.

По его словам, противник несколько раз пытался перейти в контратаку, однако пройти ему не дали. Сейчас бойцы находятся на рубежах и контролируют обстановку, постепенно вытесняя националистов с территории.

Ранее, в конце сентября, военкор телеканала «Известия» Семен Еремин показал, как российские военные работают по позициям ВСУ из минометов «Тюльпан» вокруг укрепрайона в поселке Водяное на Авдеевском направлении. Он отметил, что сейчас укрепрайон планомерно разбивается, чтобы дальше российская армия могла выходить на штурм.

5 октября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что обстановка на нескольких направлениях стабилизируется. В частности, он указал, что на линии фронта на Краснолиманском направлении ситуация улучшилась, линия обороны укрепляется всеми доступными способами. Кроме того, локальные успехи у российских бойцов есть на Угледарском направлении.

Накануне глава ДНР рассказал об успехах на артемовском направлении — там украинские войска вынуждены отступать. Он отметил, что для Киева ситуация усугубляется тем, что с этого участка перебрасывались резервы украинских войск для наступления на Красный Лиман.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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