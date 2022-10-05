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Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки

Bloomberg: комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки
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Фото: REUTERS/Nick Oxford
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Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом в среду, 5 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

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«Группа производителей намерена обсудить сокращение добычи [нефти] на 2 млн баррелей в сутки. Это вдвое больше, чем ранее отмеченный объем», — говорится в публикации.

Решение о сокращении поставок может быть принято на встрече ОПЕК+ в Вене для восстановления цен. Если это произойдет, то сокращение поставок нефти в указанном объеме станет крупнейшим с 2020 года.

По данным Bloomberg, сокращение добычи нефти, предложенное Саудовской Аравией и Россией, скорее всего, поддержат Объединенные Арабские Эмираты. При этом в США крайне обеспокоены такими планами.

Администрация президента Джо Байдена намерена отговорить ОПЕК+ от сокращения добычи нефти, чтобы избежать «полной катастрофы», отмечает агенство.

Днем ранее сообщалось, что сокращение добычи нефти может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Отмечается, что глава Белого дома не смог убедить принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

9 сентября национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. В частности, для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель.

С начала года ОПЕК+ равномерно повышала квоту нефтедобычи почти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Это движение затормозилось к сентябрю, когда картель и его партнеры решили ограничиться ростом только на 100 тыс. баррелей.

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