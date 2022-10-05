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В Минсельхозе сообщили о попытках западных поставщиков семян вернуться на рынок РФ

Патрушев: западные поставщики хотят вернуться на рынок РФ в том числе через параллельный импорт
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Фото: Global Look Press/dpa/Armin Weigel
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Зарубежные производители семян пытаются вернуться в Россию в том числе через параллельный импорт, так как хотят продолжать работу в стране. Об этом 5 октября рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

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«В этом году ряд зарубежных компаний ушел с нашего рынка. Сейчас они пытаются вернуться в том числе через параллельный импорт для того, чтобы продолжать работать в России», — заявил глава Минсельхоза журналистам на выставке «Золотая осень».

Министр также добавил, что для получения максимального эффекта в сельхозотрасли необходимо использовать лучшие технологии.

«Исторически сложилось, что с точки зрения незерновых культур лучшие технологии были у иностранных производителей. При этом доля семян отечественной селекции понемногу органически увеличивалась», — пояснил он.

5 августа ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров заявил «Известиям», что в текущих условиях необходим поэтапный переход с импортных на российские семена, чтобы не усугубить положение российского агробизнеса в условиях спада экономики. Экономист полагает, что плановый подход Минсельхоза поможет агропромышленному комплексу (АПК) перестроиться и подготовиться и никакого шокового сценария, в котором агробизнес кинулся бы закупать иностранные семена про запас, случиться не должно.

В этот же день «Коммерсант» сообщал со ссылкой на источники, что Минсельхоз России призвал региональные органы АПК готовиться к возможному запрету импорта семенного материала из недружественных стран.

С начала апреля по 31 августа 2022 года правительство РФ временно запретило экспорт семян подсолнечника и рапса в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также экспорт этой продукции из России в рамках межправительственных соглашений. Меры призваны помочь обеспечению потребностей предприятий переработки, а также отрасли животноводства. Они должны были охладить цены на внутреннем рынке и не допустить их резкого повышения.

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай российского зерна в этом году может превысить 130 млн т. Он пообещал, что в течение двух-трех лет экспорт зерна выйдет на уровень 50 млн т. При этом российский лидер поставил задачу достичь показателя в 70% по использованию отечественных семян.

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