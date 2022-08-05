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Экономист заявил о необходимости поэтапного перехода на российские семена

Экономист Федоров заявил о необходимости поэтапного перехода с иностранных на российские семена
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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В текущих условиях необходим поэтапный переход с импортных на российские семена, чтобы не усугубить положение российского агробизнеса в условиях спада экономики. Об этом заявил «Известиям» ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров в пятницу, 5 августа.

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Ранее в этот же день «Коммерсант» сообщал со ссылкой на источники, что Минсельхоз России призвал региональные органы агропромышленного комплекса (АПК) готовиться к возможному запрету импорта семенного материала из недружественных стран. Источники отмечали, что на совещании замглавы Минсельхоза Оксана Лут заявила, что семена — это «базовая позиция» в АПК при возможном введении РФ ответных санкций. Указывалось, что Россельхознадзор уже начал превентивно запрещать поставки. Например, с 6 июля ограничил ввоз семян французских компаний Lidea France и Limagrain Europe. В Россельхознадзоре сообщили, что были выявлены болезни семян, а французская сторона не обеспечила фитосанитарную безопасность продукции.

Издание подчеркнуло, что до 97% семян сахарной свеклы завозится из-за рубежа, подсолнечника — до 77%, кукурузы — до 50%, картофеля — до 30%.

В Telegram-канале Минсельхоза сообщается, что ведомство будет контролировать закупки регионами семян российской селекции для посевной 2023 года. Глава министерства Дмитрий Патрушев заявил о необходимости активизировать подготовку к полевым работам следующего года. Уже формируются планы по покупке субъектами семян подсолнечника, сахарной свеклы, сои, кукурузы, рапса отечественной селекции для посевной 2023-го.

«Снижение зависимости сельскохозяйственного сектора России от иностранного посадочного материала — очевидный и правильный вектор движения в сложных геополитических условиях», — сказал Алексей Федоров.

Начать, по его словам, следует с сельскохозяйственных культур, где у РФ есть критическая зависимость. Это сахарная свекла, картофель, подсолнечник, кукуруза и другие, дать аграриям время для подготовки, а потом год за годом повышать долю российских семян.

Экономист полагает, что плановый подход Минсельхоза поможет АПК перестроиться и подготовиться и никакого шокового сценария, в котором агробизнес кинулся бы закупать иностранные семена про запас, случиться не должно. Опасения о том, что краткосрочным эффектом от контрсанкций России против Запада может быть падение спроса на российский же семенной материал в сложных экономических условиях 2022–2023 годов, по всей видимости, так и останутся опасениями, заключил он.

С начала апреля по 31 августа 2022 года правительство РФ временно запретило экспорт семян подсолнечника и рапса в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также экспорт этой продукции из России в рамках межправительственных соглашений. Меры призваны помочь обеспечению потребностей предприятий переработки, а также отрасли животноводства. Они должны были охладить цены на внутреннем рынке и не допустить их резкого повышения.

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай российского зерна в этом году может превысить 130 млн т. Он пообещал, что в течение двух-трех лет экспорт зерна выйдет на уровень 50 млн т. При этом российский лидер поставил задачу достичь показателя в 70% по использованию отечественных семян.

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