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Россия вышлет временную поверенную в делах Литвы

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Россия в качестве ответной меры высылает временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Об этом 5 октября сообщает МИД РФ.

Она должна покинуть Россию в течение пяти дней.

«Было также заявлено, что с учётом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве – т.н. Дома Балтрушайтиса», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

В министерстве уточнили, что в зависимости от других недружественных шагов Вильнюса оставляют за собой право на дополнительные ответные меры.

3 октября Литва приняла решение выслать временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя.

Отмечалось, что «Литва приняла решение с учетом предоставленной компетентными органами информации о том, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом, расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны пребывания и, следовательно, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях».

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Как пишет «Газета.Ru», всего за несколько месяцев пребывания в должности временного поверенного в делах России Рябоконь неоднократно вступал в конфликт с литовскими властями.

В частности, во время блокады Калининграда, Рябоконь предложил ограничить работу литовских перевозчиков в ответ на прекращение Вильнюсом транзита российских грузов в Калининград.

Кроме того, 3 октября глава комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Касчюнас сообщил, что в республике разработали план мероприятий по усилению охраны государственной границы с Калининградской областью России.

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