«Газпром» заявил о возобновлении транспортировки российского газа через Австрию

Транспортировка российского газа через Австрию возобновляется, найдено решение с итальянскими покупателями. Об этом в среду, 5 октября, сообщает «Газпром».

«Газпрому» совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября», — говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт», что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии.

Ранее итальянская энергетическая компания Eni заявила, что с 1 октября не получила газ в запрашиваемых объемах из-за невозможности транзита через Австрию. Как указали в компании, они получили уведомление от «Газпрома», в котором говорится, что запрошенные на сегодня объемы газа не могут быть поставлены.

Тогда же «Газпром» объяснил, что транзит российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через Австрию был приостановлен, так как газотранспортный оператор отказался подтверждать транспортные номинации. В российской компании добавили, что работают над решением проблемы вместе с итальянскими покупателями.

20 сентября исполняющий обязанности премьер-министра Италии Марио Драги заявил о принятии мер по снижению зависимости от российского газа с помощью диверсификации поставщиков и ускорения производства возобновляемой энергии.

В начале сентября министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани заявил, что страна придет к полной независимости от газа РФ к зиме 2024 года. Чиновник считает, что Рим заменит практически половину голубого топлива из России — 13 млрд из 29 млрд куб. м — посредством поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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