Минтранс разработал проект о плате за проезд по автодорогам

Минтрансом России разработан проект Постановления правительства РФ о плате за проезд транспортных средств по платным федеральным автодорогам и платным участкам таких дорог. Об этом в среду, 5 октября, сообщили в пресс-службе министерства.

Проект постановления предполагает установление предельных тарифов на проезд по платным автодорогам в размере 5 рублей за километр по действующим дорогам для легковых автомобилей, а также 14,25 рублей для грузовых автомобилей. Отмечается, что максимальный рост тарифа может составить 1 и 1,7 рублей.

Уточняется, что рост тарифов может коснуться отдельных участков или искусственных дорожных сооружений. По ряду дорог действующие тарифы на проезд не превышают установленных максимальных размеров и ниже в среднем на 30%.

Документ прошел процедуру публичного обсуждения и рассмотрения причастными федеральными органами исполнительной власти. Принято решение о снижении предельных значений для категорий транспорта, в наибольшей степени задействованных в экономической деятельности.

Кроме того, с 2016 года протяженность платных автодорог в России выросла с 465 до 1927 км. В первую очередь это связано с реализацией капиталоемких проектов по строительству дорог М-11 «Нева» и ЦКАД с привлечением в том числе частных инвестиций. К 2024 году планируется запустить движение по новой дороге М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, протяженность которой составит более 800 км.

Активное развитие сети скоростных платных дорог с привлечением внебюджетного финансирования обеспечивает пользователей качественной безопасной автодорожной инфраструктурой, снижает трудовые, временные и финансовые затраты грузоперевозчиков.

Бесплатный проезд для электромобилей по платным дорогам могут ввести в России в 2023 году, рассказал «Известиям» 20 сентября источник, знакомый с обсуждением темы в правительстве. Эта мера будет действовать три года, отметил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.