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Педиатр посоветовал давать детям капусту и шпинат для развития

Педиатр Фукс перечислил продукты, необходимые для развития детей
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Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
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Педиатр больницы Университета Кентукки (США) Джордж Фукс рассказал, какие продукты в рационе детей способствуют их развитию. Об этом говорится в журнале Medical Xpress.

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По словам специалиста, несмотря на то, что витаминные добавки являются одним из наиболее распространенных способов обеспечить детей необходимыми питательными веществами, неправильное употребление безрецептурных препаратов с витаминами может принести больше вреда, чем пользы, пишет «Ридус».

Для того, чтобы избежать рисков, связанных с частым приемом добавок, доктор Фукс рекомендует разнообразить рацион ребенка и добавить в него ряд продуктов. Речь идет о брокколи, капусте, шпинате, моркови, сладком картофеле и тыкве, которые обеспечат ребенка достаточным уровнем витамина А, отмечает НСН. Кроме того, в рационе должны присутствовать бананы, зеленые овощи, цельнозерновые продукты, коричневый рис — они богаты витаминами группы В, сообщает телеканал «360». Витамин С содержится в помидорах, апельсинах, киви, дынях, клубнике и сладком перце. Восполнить нехватку витамина D поможет употребление молока, лосося, яиц и тунца. Витамин К можно получить из листовой зелени, репы и сои.

Фукс подчеркнул, что пока организм ребенка еще развивается, лучше, ели он будет получать витамины благодаря качественной сбалансированной диете.

Ранее 4 октября Врач-педиатр, член-корреспондент Российской академии наук по педагогике и основатель сети клиник интегративной медицины Дмитрий Раевский рассказал, что детям полезно прыгать по лужам, потому что это помогает их саморазвитию. Специалист объяснил, что, прыгая по лужам, ребенок узнает что-то новое о себе, понимает, что в луже холодно, мокро, весело или больно, что там можно испачкаться или замерзнуть. Ему нужен опыт, чтобы в следующий раз ему было, с чем сравнивать, или даже не решаться повторить его, отмечает RT.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала сайту kp.ru, для чего нужны витамины группы В. По словам специалиста, их главная функция — регулировать клеточный метаболизм. Также они отвечают за развитие и работу нервной системы, поддерживают желудок и кишечник. Кроме того, благодаря им организм может противостоять стрессовым ситуациям. Еще витамины B нормализуют уровень сахара в крови и предупреждают развитие сахарного диабета.

В сентябре стало известно, что в Москве дети с диабетом будут бесплатно обеспечены системами мониторинга глюкозы. Получателями систем станут около 5 тыс. детей, рецепты на бесплатное получение изделий будут выписывать их лечащие врачи-эндокринологи.

В январе диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина рассказала о безопасном способе приема витаминов. По ее словам, можно использовать поливитаминные комплексы, которые специально разработаны с учетом совместимости того или иного витамина и их дозировки. В мультивитаминных комплексах нет лечебных дозировок, поэтому пить их без рекомендаций врача не опасно. Между тем, она призвала относиться с большей осторожностью к препаратам, содержащим лишь один витамин, потому что такие средства могут иметь противопоказания. Она отметила, что многие витамины не сочетаются друг с другом, а человеку без соответствующего образования будет непросто разобраться в таблицах совместимости различных веществ, отмечает телеканал «Звезда». В этой связи лучше обратиться за консультацией к специалисту. Врач подчеркнула, что любые витамины можно запивать только водой.

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