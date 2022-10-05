Педиатр посоветовал давать детям капусту и шпинат для развития

Педиатр больницы Университета Кентукки (США) Джордж Фукс рассказал, какие продукты в рационе детей способствуют их развитию. Об этом говорится в журнале Medical Xpress.

По словам специалиста, несмотря на то, что витаминные добавки являются одним из наиболее распространенных способов обеспечить детей необходимыми питательными веществами, неправильное употребление безрецептурных препаратов с витаминами может принести больше вреда, чем пользы, пишет «Ридус».

Для того, чтобы избежать рисков, связанных с частым приемом добавок, доктор Фукс рекомендует разнообразить рацион ребенка и добавить в него ряд продуктов. Речь идет о брокколи, капусте, шпинате, моркови, сладком картофеле и тыкве, которые обеспечат ребенка достаточным уровнем витамина А, отмечает НСН. Кроме того, в рационе должны присутствовать бананы, зеленые овощи, цельнозерновые продукты, коричневый рис — они богаты витаминами группы В, сообщает телеканал «360». Витамин С содержится в помидорах, апельсинах, киви, дынях, клубнике и сладком перце. Восполнить нехватку витамина D поможет употребление молока, лосося, яиц и тунца. Витамин К можно получить из листовой зелени, репы и сои.

Фукс подчеркнул, что пока организм ребенка еще развивается, лучше, ели он будет получать витамины благодаря качественной сбалансированной диете.

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