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Белый дом заявил о готовности рассмотреть предложения от РФ по обмену заключенными

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о готовности США рассмотреть встречное предложение по обмену заключенными
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Фото: Global Look Press/Michael Candelori
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В США ждут рассмотрения Россией предложения по обмену осужденными или альтернативного «серьезного предложения», заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 4 октября.

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«Мы хотим, чтобы Россия всерьез отнеслась к нашему содержательному предложению, или они могут сделать свое серьезное предложение», — сказала она на брифинге, трансляция которого велась на Youtube.

По ее словам, президент США Джо Байден уже продемонстрировал готовность принимать «тяжелые решения», чтобы вернуть своих граждан домой.

Ранее в этот день дипломатические источники заявили, что Россия и США продолжают контакты по теме обмена заключенными. Отмечалось, что прошедшие референдумы в освобожденных республиках никак не повлияли на процесс.

1 октября высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Вашингтон намерен добиваться возвращения Бриттни Грайнер и Пола Уилана в США. При этом детали обмена заключенными не разглашаются. Так, до сих пор не известно, есть ли какие-либо сдвиги в данном процессе.

Ранее, 20 сентября, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона готова пойти на «значимые шаги» для освобождения своих граждан. Он добавил, что переговоры с Москвой по этой теме до сих пор продолжаются на разных уровнях.

В этот же день адвокат Уилана Владимир Жеребенков отметил, что Россия готова обменять двух американцев — Уилана и Грайнер — на двух российских заключенных в США. При этом, по его словам, формат «двое на одного» с освобождением одного россиянина Виктора Бута неравнозначен.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. В начале августа 2022 года ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.

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