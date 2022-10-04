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Глава Нацбанка Украины подал в отставку

Глава Нацбанка Украины подал в отставку

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov
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Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил о своей отставке из-за причин, связанных со здоровьем. Об этом он написал 4 октября на странице в социальной сети.

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«Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность председателя Национального банка Украины», — говорится в сообщении.

Он добавил, что оставляет после себя «сильную» и «стойкую» банковскую систему.

17 августа Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «RD» до «CC».

Отмечается, что повышение кредитного рейтинга обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга.

Ранее, 15 августа, аналитик Центра экспертного сопровождения политических протестов Данила Гуреев заявил, что отсутствие финансовой помощи со стороны иностранных государств приведет к дефолту Украины.

Между тем стало известно, что Украина 10 августа получила отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года. Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций на сумму $19,6 млрд, согласились подождать выплат купона и основного долга до 2024 года.

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