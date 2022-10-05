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Россияне назвали подходящую для учителей зарплату

Опрос: россияне рассказали, сколько должны зарабатывать учителя
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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Учителя должны зарабатывать от 62,3 тыс. рублей в месяц. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» ко Дню учителя в России. Текст есть в распоряжении «Известий».

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Согласно исследованию, 90% опрошенных считают профессию учителя сложной. Сложнее всего, по мнению респондентов, учителям дается поиск общего языка со школьниками — это отметили 66% опрошенных.

53% жителей России считают, что преподавателям трудно заинтересовать подопечных в предмете, а 44% участников исследования указали на сложности в поддержании дисциплины в классах. Еще 42% респондентов отметили, что учителям может быть непросто общаться с родителями школьников.

28% опрошенных указали на трудности бумажной работы учителей. Каждый пятый респондент (20%) считает, что преподавателям трудно готовить учеников к экзаменам, а 16% отметили возможные сложности в подготовке уроков.

Также 15% жителей России уверены, что учителям может быть сложно, потому что они часто находятся в центре внимания. 14% респондентов отметили возможные сложности с рабочим коллективом, по 13% — проверку домашних заданий или частые выступления на публике, 7% — однообразную работу, а 5% — строгий дресс-код.

В варианте «Другое» 6% респондентов чаще всего указывали сложности, которые могут возникнуть с переходом к новой системе образования.

По мнению жителей Москвы, учителя должны зарабатывать в среднем 119,4 тыс. рублей каждый месяц. В Санкт-Петербурге отметили зарплату 95,2 тыс. рублей, в Красноярске — 90,9 тыс. рублей, а в Ростове-на-Дону — 70,1 тыс. рублей. Пятерку лидеров замыкает Екатеринбург, в котором, по мнению местных жителей, учителя должны получать 69 тыс. рублей ежемесячно.

Желаемую зарплату учителей в Уфе обозначили на уровне 68 тыс. рублей, в Новосибирске — 66,7 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — 65,8 тыс. рублей, в Краснодаре — 63,5 тыс. рублей, а в Самаре — 62,3 тыс. рублей в месяц.

5 октября в России и в мире отмечают профессиональный праздник — День учителя. В 2022 году он выпадает на среду.

6 июля депутаты Госдумы приняли закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей. Законопроектом запрещается возложение на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня.

Благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот. Также регионы получат право определять отдельные перечни документации для школ, согласовав их предварительно с Минпросвещения.

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