«Молдовагаз» пообещала приложить все усилия для выполнения обязательств перед «Газпромом»

Газораспределительная компания «Молдовагаз» приложат все усилия, чтобы выполнить контрактные обязательства перед «Газпромом» после его предупреждения о полном прекращении поставок в случае продолжения нарушений.

««Молдовагаз», как и прежде, приложит все усилия по выполнению в октябре контрактных обязательств перед ПАО «Газпром». Газотранспортные и газораспределительные предприятия группы компаний «Молдовагаз» готовы к работе в режиме чрезвычайной ситуации», — написал 4 октября в своем Telegram-канале председатель правления компании Вадим Чебан.

Он заявил также, что урегулирование проблемы исторической задолженности Молдавии за газ выходит за рамки компетенции руководства компании.

Кроме того, председатель правления «Молдовагаза» отметил, что в ближайшее время компания готова провести переговоры с основными акционерами предприятия и выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов.

Ранее в этот же день «Газпром» заявил, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива до 20 октября. Также российский поставщик имеет право на расторжение контракта из-за грубого нарушения сроков заключения договора по исторической задолженности АО «Молдовагаз».

В «Газпроме» напомнили, что «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к «Газпрому» за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.

В будущем просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформлены только как дополнения к контракту.

Кроме того, поскольку украинский «Нафтогаз» отказался предоставить «Газпрому» услугу по транспортировке газа в полном объеме, в октябре российская компания сможет поставлять в Молдавию газ только в объеме 5,7 млн куб. м ежедневно, напомнили в компании.

28 сентября президента Молдавии Майя Санду заявила, что «Газпром» пока не подтвердил запрошенные Молдавией объемы поставок газа на октябрь. Она заявила, что желания российского поставщика непонятны.

16 сентября бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику предположил, что Кишинев намерен разорвать контракт с «Газпромом», так как не выполняет обязательства. Власти республики не принимают никаких мер в связи с этим. Более того, Молдавия не выполняет даже те пункты договора, которые сама в него включала, отметил он.

Российский сенатор Алексей Пушков 13 сентября заявил, что Санду следует обратиться к США и Румынии за газом вместо России.

1 сентября премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что кабмин Молдавии будет продолжать компенсировать гражданам страны подорожание цен на газ, импортируемый из РФ. Точные суммы компенсаций не уточнялись, однако стало известно, что первыми компенсацию получат домохозяйства с низким и средним доходом.

Днем ранее Санду призвала население страны максимально сократить потребление газа из-за опасений того, что зимой цены на него взлетят до невероятных значений, так как российская компания «Газпром» якобы может перекрыть поставку голубого топлива в страну.