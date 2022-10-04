Россия вновь указала на недопустимость развязывания ядерной войны

Россия полностью привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны. Об этом говорится в обращении директора ДНКВ МИД РФ Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН. Послание 4 октября зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.

«Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере», — заявил Воронцов.

В конце сентября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США подталкивают к столкновению крупнейших ядерных держав, проверяя Российскую Федерацию на прочность.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подчеркивал, что у Вашингтона есть план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия.

Вместе с тем генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что странам следует отказаться от представлений о возможности победы в ядерной войне и «сделать шаг назад» в риторике на эту тему.

В августе замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев уточнял, что Россия применит ядерный арсенал только в качестве ответа на аналогичные действия.