«Победа» с 28 октября запустит ежедневные рейсы в Минск

Авиакомпания «Победа» с 28 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Минск. Об этом 4 сентября говорится в сообщении лоукостера.

«Полеты на по этому маршруту начнутся 28 октября 2022 года и будут выполняться из московского аэропорта Внуково ежедневно», — отметили в компании.

Также сообщается, что продажи билетов уже открыты.

На сегодняшний день Минск — это единственное международное направление «Победы». С 10 июня компания летает в столицу Белоруссии из Санкт-Петербурга три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

В конце августа лоукостер сообщил, что с ноября текущего года переведет часть своих московских рейсов из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево.

Отмечалось, что около 50% полетной программы в зимнем расписании составят межрегиональные рейсы, выполняемые компанией напрямую без посадки в Москве.