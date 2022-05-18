«Победа» запустит рейс из Санкт-Петербурга в Минск с 10 июня

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», открыл продажу на новый регулярный рейс Санкт-Петербург–Минск. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе компании в среду, 18 мая.

Начало полетов по новому направлению запланировано на 10 июня. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.



Сейчас в расписании перевозчика более 80 направлений, рассказали в пресс-службе.

«Победа» базируется в московском аэропорту Внуково. Выполняет рейсы на самолетах Boeing 737.

С 8 апреля «Аэрофлот» возобновил полеты на Шри-Ланку, с 13 мая — прямые регулярные рейсы из Москвы в Мале (Мальдивские острова).