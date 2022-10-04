Украина разорвала последнее с Россией соглашение в сфере рыболовства

Украина разорвала в одностороннем порядке последнее существовавшее соглашение с Россией в сфере рыболовства в Азовском море. Об этом сообщает 4 октября Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

«Госрыбагентство официально прекратило действие Соглашения между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом РФ по рыболовству в Азовском море», — говорится в сообщении украинского ведомства.

В Госрыбагентстве Украины отметили, что неоднократно на протяжении нескольких лет поднимало вопрос о возможности прекращения действия этого соглашения.

«Однако бюрократические преграды и комплекс международных договоров Украины, которые, в частности, урегулируют вопрос использования Азовского моря и Керченского пролива, не позволяли реализовать это намерение без негативных последствий для экономики, продовольственной безопасности Украины, а также рыбаков региона Приазовья, где рыболовство является основным видом занятости населения», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что с началом российской спецоперации по защите Донбасса исполнение соглашений между Киевом и Москвой стало невозможным.

Соглашение действовало с 1993 года и выступало инструментом выполнения положений Конвенции ООН по морскому праву в части обеспечения рационального использования водных биоресурсов бассейна Азовского моря.

23 августа Украина расторгла соглашение с РФ о параллельной работе энергетических систем. 18 июля Киев вышел из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в таможенных делах. Это решение поддержали 327 депутатов рады.

22 мая Украина вышла из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, которое подписано осенью 2011 года.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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