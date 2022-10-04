Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт о службе в ФСБ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий военнослужащим-срочникам подписывать контракты на службу в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службе внешней разведки (СВР) страны. Соответствующий документ опубликован 4 октября на официальном интернет-портале правовой информации.
«С гражданином, прошедшим военную службу по контракту, являющимся высококвалифицированным специалистом и достигшим предельного возраста пребывания на военной службе, может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Службе внешней разведки РФ и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в указе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Изменения вносятся в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное президентом в 1999 году.
30 сентября Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, он начнется с 1 ноября. Ожидается, что число призывников составит 120 тыс. человек.
14 июля президент РФ подписал закон о предоставлении права заключать контракт о службе в ФСБ военнослужащим-срочникам, которые получили среднее профессиональное образование до призыва.
Еще 22 апреля «Известия» узнали о подготовке депутатами партии «Единая Россия» законопроекта, который позволит получившим до призыва среднее профессиональное образование солдатам-срочникам заключать контракты с ФСБ. Отмечалось, что это позволит ФСБ увеличить количество военнослужащих по контракту.