Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в том, что сотрудничал с СБУ и передавал Украине данные о происходящем на станции. Видео с признанием показали в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник, 3 октября.

После признания Мурашова «выдворили» на подконтрольную Киеву территорию в связи с обвинением его в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации», отмечает REGNUM. На допросах он признался, что понимал, к каким последствиям может привести его деятельность, отмечает телеканал «Звезда».

По его словам, он общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем в мессенджерах и передавал данные о текущем состоянии дел на атомной станции, отмечает НСН.

Мурашов рассказал, что также был в курсе тех повреждений, которые наносятся станции из-за обстрелов со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что эти повреждения могли привести к ЧС.

«И самый вероятный вариант обстрелов — они велись со стороны Днепра, со стороны Украины», — отметил он.

Он добавил, что персонал АЭС подвергался и продолжает подвергаться опасности во время восстановления повреждений после этих обстрелов.

В конце сентября глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на вспомогательную инфраструктуру Запорожской атомной электростанции был сброшен беспилотник. По его словам, произошедшее не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы, пишет RT.

Также в сентябре российские средства ПВО сбили над Каховским водохранилищем беспилотник «Байрактар», который направлялся в сторону Запорожской АЭС, напоминает сайт aif.ru.

Запорожская АЭС является крупнейшей по количеству энергоблоков атомной станцией в Европе, отмечает сайт kp.ru. В марте ВС РФ взяли ее под полный контроль и охрану. С тех пор ВСУ и подразделения нацбатальонов регулярно ее обстреливают, сообщает телеканал «360». В начале сентября АЭС посетили эксперты МАГАТЭ. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором эксперты подтвердили факты обстрелов станции.

В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.