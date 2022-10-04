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El Pais узнала о предложении «Газпрома» пустить газ по СП-2

El Pais: «Газпром» предложил пустить газ по «Северному потоку — 2»
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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«Газпром» предлагает ФРГ отгрузку газа через единственную из четырех веток, которая была не повреждена после взрыва на «Северных потоках». Об этом сообщила испанская газета El Pais 3 октября.

Трубная судьба: реально ли восстановить инфраструктуру «Северных потоков»
И будут ли участвовать в ремонте европейские компании

Как говорится в публикации, инцидент сделал бесполезным «Северный поток», откуда российский газ поступал в Германию по дну Балтийского моря с 2011 года. Однако Москва сообщает, что готова поставить газ по «Северному потоку – 2».

«Трубопровод стал одним из самых деликатных моментов дипломатических отношений между Вашингтоном и Берлином, когда первый ввел санкции против тех, кто участвовал в его строительстве (России. — Ред.)», — говорится в публикации.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.

В компании-операторе Nord Stream AG заявили, что ремонт «Северных потоков» потребует десятков миллионов евро. Оценить сроки ремонтных работ пока невозможно.

Многие эксперты отметили выгоду США от аварий и напомнили об обещаниях американской администрации избавиться от трубопроводов в случае спецоперации России на Украине.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов. Расследование ведут и другие страны. В частности, ФРГ, Дания и Швеция заявили о намерении создать совместную группу для расследования ЧП на «Северных потоках».

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