El Pais узнала о предложении «Газпрома» пустить газ по СП-2

«Газпром» предлагает ФРГ отгрузку газа через единственную из четырех веток, которая была не повреждена после взрыва на «Северных потоках». Об этом сообщила испанская газета El Pais 3 октября.

Как говорится в публикации, инцидент сделал бесполезным «Северный поток», откуда российский газ поступал в Германию по дну Балтийского моря с 2011 года. Однако Москва сообщает, что готова поставить газ по «Северному потоку – 2».

«Трубопровод стал одним из самых деликатных моментов дипломатических отношений между Вашингтоном и Берлином, когда первый ввел санкции против тех, кто участвовал в его строительстве (России. — Ред.)», — говорится в публикации.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.

В компании-операторе Nord Stream AG заявили, что ремонт «Северных потоков» потребует десятков миллионов евро. Оценить сроки ремонтных работ пока невозможно.

Многие эксперты отметили выгоду США от аварий и напомнили об обещаниях американской администрации избавиться от трубопроводов в случае спецоперации России на Украине.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов. Расследование ведут и другие страны. В частности, ФРГ, Дания и Швеция заявили о намерении создать совместную группу для расследования ЧП на «Северных потоках».