Реклама
Прямой эфир
Мир
Генпрокурор Швеции приняла решение оцепить место ЧП на «Северных потоках»
Мир
Немецкий эксперт предупредил ЕС о выигрыше РФ после введения потолка цен на нефть
Экономика
Россия ввела контрсанкции против оператора ПХГ «Катарина» в Германии
Мир
Маск предложил повторить референдумы в новых регионах РФ под наблюдением ООН
Общество
Экс-глава Дербентского района Дагестана получил 9 лет колонии за растрату
Мир
ЕС выделит еще €5 млрд макрофинансовой помощи Украине
Происшествия
Один человек погиб в результате удара ВСУ по Херсонской области
Мир
Президент Болгарии отказался подписывать декларацию о вступлении Украины в НАТО
Мир
Посол ФРГ заявил о достижении низшей точки в отношениях с Россией
Общество
Отсрочку по мобилизации могут дать на год с возможностью продления
Мир
Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор баскетболистке Грайнер 25 октября

Экс-глава Дербентского района Дагестана получил 9 лет колонии за растрату

Суд приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего главу Дербентского района Дагестана Джелилова
0
Фото: Администрации Дербентского района
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Осужденному за растрату экс-главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову вынесли второй в этом году приговор, окончательно ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

Опасный подарок: у чиновников изымают незаконно нажитое имущество
Эксперты рассказали о тонкостях антикоррупционной работы

«Джелилову окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать государственные должности сроком на один год», — рассказали «Известиям» в суде.

Кроме того, удовлетворен и гражданский иску к Джелилову на сумму 505 тыс. рублей.

Суд арестовал Джелилова в апреле 2019 года. Его обвиняли в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). В феврале 2022 года его приговорили к 7,5 годам колонии общего режима.

По версии следствия, в 2015 году Джелилов незаконно передал в собственность своим родственникам три земельных участка кадастровой стоимостью более 3 млн рублей (рыночная цена могла достигать 20 млн рублей).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022