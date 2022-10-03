Экс-глава Дербентского района Дагестана получил 9 лет колонии за растрату

Осужденному за растрату экс-главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову вынесли второй в этом году приговор, окончательно ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

«Джелилову окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать государственные должности сроком на один год», — рассказали «Известиям» в суде.

Кроме того, удовлетворен и гражданский иску к Джелилову на сумму 505 тыс. рублей.

Суд арестовал Джелилова в апреле 2019 года. Его обвиняли в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). В феврале 2022 года его приговорили к 7,5 годам колонии общего режима.

По версии следствия, в 2015 году Джелилов незаконно передал в собственность своим родственникам три земельных участка кадастровой стоимостью более 3 млн рублей (рыночная цена могла достигать 20 млн рублей).