Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату

Преображенский суд Москвы приговорил к 7,5 года колонии общего режима бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Его признали виновным в растрате. Второй фигурант дела, бывший районный депутат Акиф Балаханов, получил условный срок. Об этом 4 февраля сообщила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

«Джелилову суд назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а Балаханову — три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — рассказала Закутняя ТАСС.

Пресс-секретарь уточнила, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленные законом сроки в апелляционном суде.

Суд арестовал Магомеда Джелилова в апреле 2019 года. Его обвиняли в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По версии следствия, в 2015 году Джелилов незаконно передал в собственность своим родственникам три земельных участка кадастровой стоимостью более 3 млн рублей (рыночная цена может достигать 20 млн рублей).